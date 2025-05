Um vídeo que está fazendo sucesso nas redes sociais mostra o momento em que uma onça-pintada surge das águas barrentas de um rio, no Pantanal, com um “prato” nada comum: uma enorme sucuri-amarela entre os dentes.

As imagens mostram a habilidade impressionante do felino, que é conhecido por caçar tanto em terra quanto na água.