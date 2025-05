Pesquisa OVALE: Insegurança afeta mais mulheres em SJC e Taubaté

A insegurança atinge mais as mulheres do que os homens em São José dos Campos e Taubaté, de acordo com levantamento OVALE/Ágili Pesquisas.

A pesquisa mostra que 54,10% dos eleitores de São José dos Campos têm medo de ser assaltado nas ruas da cidade. Dos entrevistados, 45,1% disseram que não têm medo. E 0,8% não souberam ou não quiseram responder.