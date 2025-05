‘Deus vai restituir a saúde dele’, diz mãe do pequeno João

A mãe do pequeno João, morador de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, usou as redes sociais para agradecer a corrente de solidariedade que surgiu para apoiar o menino. João sofreu um grave acidente e está internado na capital paulista após sofrer queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo.

A criança está sob cuidados intensivos na UTI infantil especializada em queimados do Hospital São Mateus, onde deve permanecer internada por até 20 dias.