Enciumada, menina de 13 anos tenta esfaquear ex na escola

A Delegacia do 6º Distrito Policial de São José do Rio Preto investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde desta terça-feira (13) dentro de uma escola estadual localizada no bairro Solo Sagrado, na zona norte da cidade. O caso envolve dois estudantes, de 13 e 14 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a direção da unidade acionou a Polícia Militar por volta das 16h, após uma aluna tentar esfaquear o ex-namorado enquanto ele aguardava na fila da cantina. O jovem conseguiu se defender e retirar a faca das mãos da agressora, mas um outro aluno, de 12 anos, que estava próximo ao local, acabou sendo ferido de forma leve.