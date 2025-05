VÍDEO: Piloto viraliza ao mostrar vista noturna deslumbrante

O piloto Rogério Mercaldi, conhecido por compartilhar bastidores da aviação nas redes sociais, impressionou internautas com um vídeo do momento em que pousava no aeroporto de São Paulo durante a noite.

As imagens, que mostram a cidade iluminada vista da cabine de comando, foram publicadas no perfil do piloto no Instagram.