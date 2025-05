Morreu após levar mordida de carrapato e contrair vírus

Kevin Boyce, cidadão norte-americano, faleceu em abril de 2024 após ser infectado por um vírus raro transmitido por carrapatos. O caso ocorreu em Massachusetts, nos Estados Unidos, e chamou atenção pela gravidade da doença, conhecida como vírus Powassan.

Poucos dias após ter sido picado pelo parasita, Boyce sofreu uma queda dentro de casa e foi encaminhado ao Massachusetts General Hospital, em Boston.