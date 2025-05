'Deus não existe', disse homem que queimou a Bíblia e foi morto

O corpo apresentava diversas perfurações e foi localizado no bairro Aeroporto. A Polícia Civil trata o caso como homicídio doloso — quando há intenção de matar.

Antonio Rocha de Sousa, de 47 anos, foi encontrado morto na última quarta-feira (14), no município de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, interior do Ceará.

Dias antes do crime, Antonio havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia queimando uma Bíblia, o que gerou repercussão negativa. As imagens, gravadas no dia 4 de maio, mostram o homem fazendo críticas à religião e à crença em Deus enquanto ateia fogo ao livro.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda não confirmou se o vídeo tem relação com a morte, mas apura o caso por meio da Delegacia Regional de Tianguá. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Antonio tinha passagem pela polícia por lesão corporal dolosa.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local para os primeiros procedimentos de investigação.