Mulher assedia menino de 16 anos e tenta sentar no colo dele

Uma mulher de 43 anos foi detida na noite desta quarta-feira (14), na Praça Antônio João, em Dourados, cidade localizada a 225 quilômetros de Campo Grande, acusada de importunação sexual contra um adolescente de 16 anos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h para atender a ocorrência no local. Segundo relato do jovem aos policiais, ele estava sentado em um dos bancos da praça quando a mulher se aproximou e sentou-se ao lado dele.