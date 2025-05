Com tornozeleira, jovem sai para trabalhar e morre baleado

Perdeu a vida a poucos metros de casa.

João Victor dos Santos Gomes, de 25 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (15), em Anápolis (GO). O crime aconteceu em frente à casa onde morava, no Loteamento Residencial América, nas proximidades do presídio da cidade.

