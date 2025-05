Trump planeja reality show com imigrantes nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump avalia a possibilidade de lançar um reality show inédito onde imigrantes indocumentados competiriam pelo direito de obter a cidadania norte-americana.

A informação foi divulgada pelo portal RIC Mais e confirmada por Kristi Noem, porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA.