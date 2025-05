'Vou meter bala em você': aluno de 16 anos ameaça professor

Um professor de 40 anos foi ameaçado e desacatado por um aluno de 16 anos durante uma aula de matemática em uma escola estadual localizada na Vila Elmaz, em São José do Rio Preto. O caso ocorreu por volta das 19h55 da última terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando o educador discutia com outro estudante. O adolescente envolvido na ocorrência interveio de forma agressiva, aproximando-se do professor e o insultando com a frase: “Você vai fazer o que, ô bunda mole?”.