VÍDEO: Pedreiro com câncer terminal grava música para família

O pedreiro Alexandre Campos, diagnosticado com câncer em estágio avançado, fez um último pedido comovente antes de falecer: queria deixar sua voz registrada em uma canção como lembrança para a família.

O desejo foi atendido com a ajuda do amigo e músico Alexsandro Nogueira, que o acompanhou na composição e gravação da música intitulada 'Vale a Pena.' A gravação foi feita de maneira simples, diretamente do leito hospitalar, utilizando apenas um celular.