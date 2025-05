Homem persegue adolescente, pede 'rapidinha' e acaba morto

Um homem de aproximadamente 50 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (15/5), no bairro Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, após assediar uma adolescente na rua.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a jovem relatou que caminhava quando o homem se aproximou e fez uma proposta de cunho sexual, pedindo uma "rapidinha". Assustada, ela enviou uma mensagem a um grupo de amigas no WhatsApp, descrevendo as características do assediador para alertá-las.