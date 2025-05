Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostram crianças de uma escola de educação infantil se emocionando ao ouvir a voz de seus pais em um fone de ouvido.

Os pequenos foram pegos de surpresa com os áudios, reagindo com sorrisos e olhinhos brilhantes enquanto escutam papais e mamães.