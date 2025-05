Grávida com morte cerebral é mantida viva contra vontade familiar

Uma mulher com morte cerebral confirmada na Geórgia, nos Estados Unidos, está sendo mantida viva por aparelhos há mais de três meses por causa de uma lei estadual que restringe o aborto.

Adriana Smith, de 30 anos, estava grávida de nove semanas quando sofreu fortes dores de cabeça em fevereiro. Exames revelaram a presença de múltiplos coágulos no cérebro. Apesar dos esforços médicos, ela foi declarada com morte cerebral.