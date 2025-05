'Dia triste para a polícia': PM morre após sofrer acidente

Uma perseguição policial que acabou em tragédia.

A morte do cabo Esmaile Pires da Silva, de 46 anos, provocou comoção entre os integrantes da Polícia Militar do Paraná.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.