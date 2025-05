VÍDEO: Após batida forte, motorista dirige carro partido ao meio

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro se partiu ao meio, após ter sido atingido por outro veículo, em Campinas (SP), na madrugada de sexta-feira (16).

Na gravação, o motorista, mesmo após a colisão, continua dirigindo o veículo partido ao meio por alguns metros. Em seguida, o carro para e o homem segue o trajeto andando normalmente.

