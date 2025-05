Carro com duas mulheres e recém-nascida capota e atinge garagem

Uma manhã que tinha tudo para ser comum se transformou em susto e tensão no bairro de Jacarecica, em Maceió, nesta sexta-feira (16).

Um carro capotou após a motorista perder o controle da direção e descer uma barreira. No veículo estavam duas mulheres e uma bebê de apenas três dias de vida.