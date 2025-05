Desrespeitou a placa 'PARE' e atingiu carro com a moto

Um motociclista sofreu ferimentos leves na manhã desta sexta-feira (16), após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Conde de Boa Vista, localizada no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações obtidas no local, o condutor da motocicleta trafegava pela Rua Rio da Prata quando teria invadido a via preferencial, colidindo com um veículo modelo Sandero, de cor cinza. O impacto resultou em escoriações no motociclista, que recebeu os primeiros socorros ainda no local.