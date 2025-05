Mulher é feita refém por sobrinho em casa na zona rural

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma mulher de 52 anos foi mantida refém pelo próprio sobrinho na manhã desta sexta-feira (16), em uma propriedade rural localizada nas proximidades do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram gritos vindos da residência. O agressor, um jovem de 24 anos, apresentava sinais de alteração comportamental e, segundo testemunhas, estaria sob efeito de entorpecentes.

A mulher contou aos policiais que o sobrinho entrou à força em sua casa à procura do marido dela, com quem teria um desentendimento anterior. Armado com uma faca, o suspeito fez ameaças de incendiar o local, chegando a cortar a mangueira de um botijão de gás. Durante o ataque, ele quebrou móveis e arremessou objetos contra a tia.

Diante da gravidade do caso e do risco iminente de explosão, o Bope foi acionado para conduzir a negociação e controlar a situação. A ação contou ainda com o apoio da 25ª Companhia Independente e do 4º Batalhão da PM.