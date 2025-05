Mulher matou marido e cozinhou pênis no feijão por 'curiosidade'

Um plano de vingança.

Após descobrir que o marido estava comprando conteúdo pornô, nas redes sociais, uma mulher matou o companheiro, cortou o pênis dele e cozinhou no feijão. Em depoimento à polícia, ela confessou o crime e alegou ter cozinhado a genital do marido por"curiosidade".

A polícia segue investigando o caso chocante, mostrado por OVALE, ocorrido no município de Acrelândia, no interior do estado do Acre. O crime viralizou na internet.