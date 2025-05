Fábrica no Vale do Paraíba produz 300 bebês reborn por mês

Uma fábrica de bebês reborn no Vale do Paraíba produz até 300 bonecas hiper-realistas por mês, com a produção empregando 35 pessoas. Os bebês custam entre R$ 599 e R$ 2 mil, diferença entre as peças para pronta entrega e as mais caras, que são encomendas que levam até cinco dias para ficarem prontas.

Com os vídeos de bebês reborn viralizando na internet nas últimas semanas, a produção pode até aumentar. A fábrica está instalada em Guaratinguetá há pelo menos uma década, quando o brinquedo ainda nem era alvo de polêmicas.