Após término, homem atropela ex e decepa nariz de novo namorado

A Polícia Militar procura por um homem de 28 anos suspeito de duplo homicídio tentado na noite dessa quinta-feira (15). O crime ocorreu na cidade de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas. As vítimas são a ex-namorada do suspeito, de 25 anos, e o novo namorado dela, um homem de 30 anos.

A jovem relatou à Polícia Militar que terminou o namoro com o suspeito na manhã da quinta-feira. Inconformado, ele começou a ameaçar a ex por telefone e também por Whatsapp. O homem alegou que iria matar ela e o novo namorado da mulher.