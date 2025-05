ATENÇÃO: Jovem de 23 anos é encontrado morto em banheira de motel

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto na banheira de um motel. A polícia investiga o caso.

A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (16), em Francisco Beltrão (PR). De acordo com a imprensa local, o rapaz havia dado entrada no motel na quarta-feira, permanecendo também na quinta-feira, quando fez o último contato com a equipe de funcionários.