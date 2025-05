Menino de 5 anos solta a mão da mãe, corre e morre atropelado

Um tragédia.

Ao soltar da mão da mãe, o menino Luan Rodrigues da Silva, de 5 anos, saiu correndo pela rua e foi atropelado por um ônibus escolar.

O caso aconteceu na última quinta-feira (15), em Palmares (PE). Ao se soltar, o garoto correu em direção ao ônibus, que estava manobrando. O motorista não percebeu a aproximação do menino, que foi atropelado e morreu no local.