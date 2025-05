VÍDEO: Homem em situação de rua é incendiado em mercado público

Um homem teve o corpo incendiado no Mercado do Pirajá, em Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri, na manhã do último sábado (10). O suspeito do crime foi preso pela Guarda Municipal e deve responder por tentativa de homicídio.

O caso foi registrado por câmeras no local. Os dois envolvidos são pessoas em situação de rua. A vítima estava deitada, quando o suspeito passa por ela portando uma garrafa com um líquido amarelo.