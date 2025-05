Polícia encontra mais de 400 kg de maconha escondidos em vala

A Polícia Civil de São Paulo encontrou mais de 400 quilos de maconha escondidos em uma vala na área rural de Jundiaí, no interior do estado, na quinta-feira (15). As equipes vasculharam a região, com ajuda de um cão farejador, após receberem informações de que traficantes armazenavam drogas no local.

Policiais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) fizeram campana no endereço por um tempo, mas como não notaram a presença de nenhuma pessoa, iniciaram as buscas pelo matagal.