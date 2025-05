Prefeitura de Taubaté faz corte de 7% no contrato da merenda

"Outro fator relevante foi a equiparação do cardápio servido no períodos da tarde com o cardápio do período da manhã. Além disso, parte dos gêneros alimentícios utilizados nas refeições será fornecida diretamente pelo município, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), possibilitando a exclusão desses itens do contrato com a empresa e, consequentemente, a redução dos custos", completou a Prefeitura.