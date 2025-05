Mulher é presa com cocaína em preservativos presos ao sutiã

A PF (Polícia Federal) prendeu, na quinta-feira (15), uma mulher que transportava cocaína líquida em um voo internacional. A droga estava acondicionada em preservativos costurados ao sutiã que ela usava.

Em outra ação, um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado. Os casos aconteceram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.