Receita: TJ considera inconstitucionais 3 funções de confiança

Ao analisar ação movida pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), o Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais três funções de confiança na área da receita da Prefeitura de São José dos Campos.

As funções de confiança (exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo do salário) declaradas inconstitucionais são de chefe de planejamento e cadastro, de chefe da dívida ativa e receita não-tributárias e de chefe de gestão de repasse, transferências e outras receitas.