Alunos se atacam em escola do Vale com chute no rosto e cadeirada

Aluno adolescente é atacado em escola de Caçapava e agride o colega, também adolescente, no dia seguinte. As agressões são marcadas por chutes no rosto e cadeiradas.

A primeira ocorrência aconteceu na tarde de quarta-feira (14), na escola Estadual Pereira de Mattos, localizada na Vila Antônio Augusto.