Polícia desarticula grupo envolvido em ‘Tribunal do Crime’ em SJC

Com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, a Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (16) a segunda fase da ‘Operação Judicium Verum’, que apura a atuação de uma organização criminosa no bairro Sítio Bom Jesus, na região sudeste da cidade. Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes como sequestro, tortura, tráfico de drogas e tribunais do crime.

Segundo a polícia, as investigações começaram em 28 de janeiro de 2025, após um adolescente de 14 anos ter sido sequestrado e torturado por membros da facção criminosa. O jovem foi submetido a um “julgamento” informal no chamado tribunal do crime, instalado na própria comunidade.