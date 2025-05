Sem anistia: 'Havia um golpe em curso', diz Marcelo Rubens Paiva

O pessoal do rap levanta bastante a voz contra opressão do negro, da periferia. Talvez seja o gênero musical que consiga tocar em feridas sociais com mais profundidade do que era o rock. Aliás, o Clemente Nascimento [Inocentes e Plebe Rude] ele trabalhou muito com o pessoal do hip-hop. Ele chegou a trabalhar na Prefeitura de São Paulo e montar festivais de hip-hop pelas periferias, ele que é o cara da periferia.

Eu acho que, enfim, tem a música sertaneja, a música mais acomodada, tem o pagode que também às vezes tem sambas bem fortes, bem politizados, mas de fato o rock não é mais aquele carro-chefe da cultura musical jovem. Sem dúvida o sertanejo e a música romântica. Talvez o funk também seja o número 1 nas paradas sociais do Brasil, mas é normal.

Acho que existem momentos da vida em que existe uma música mais alienante, uma música mais politizada, mas tomara que recupere um pouco até. Eu não imaginaria um sertanejo politizado, não sei como é que seria com o sertanejo defendendo a reforma agrária, por exemplo, ia ser bem curioso. Como tem o rock and roll gospel. O rock and roll que sempre foi considerado a música do demônio, tem o rock and roll gospel, podia ter o sertanejo do sem-terra, também do sem-teto. Tá aí uma dica.