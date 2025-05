Pastor ungia partes íntimas das fiéis para 'quebrar maldição'

Um pastor é acusado de assediar sexualmente fiéis e até pedir para "ungir" suas partes íntimas. Os casos, ocorridos na zona leste de São Paulo, são investigados pela polícia.

A história dos abusos foi revelada pelo site 'Metrópoles'. Os casos teriam sido praticados pelo pastor Humberto Miguez, da Igreja Evangélica Crescendo em Cristo, no distrito de Itaquera, entre 2010 e 2024. De acordo com a reportagem, o número de vítimas varia entre 25 e 40 fiéis, das quais cinco registraram boletim de ocorrência.