‘Ditadura foi melhor época para mais velhos’, diz Renan Bolsonaro

“Vejo muitos vereadores aqui da base do governo assinando embaixo. Muitos mais velhos, que também acompanharam o regime e a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. Eu não acredito na Comissão da Verdade criada por Dilma Rousseff [PT]”, disse o filho 04 de Bolsonaro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse na última quarta-feira (14) que o período da ditadura militar (1964-1985) “foi a melhor época do Brasil” para as pessoas mais velhas. A declaração se deu durante sessão na Câmara Municipal.

Os vereadores discutiam a criação do “Dia Municipal da Democracia”, proposta pelo vereador Eduardo Zanatta (PT), em homenagem ao ex-prefeito da cidade Higino João Pio – 1º a ser eleito democraticamente e morto durante o regime militar.

Jair Renan questionou a ideia de colocar a data da morte do ex-prefeito, 3 de março de 1969, como o Dia da Democracia. “Geralmente é no dia do aniversário, ou no dia que ela fez alguma coisa de importante […] Querem jogar na morte por questão ideológica”, afirmou o vereador.

“Sabemos que tudo que vem do PT é de cunho ideológico […] Que golpe foi esse? O PT é amante da ditadura […] O povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder com medo do comunismo entrar no Brasil”, declarou Renan.