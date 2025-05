‘Conclave da boca’: facção solta fumaça preta para escolher líder

A facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), do Rio de Janeiro, viveu um momento crucial na quinta-feira (15). Após a morte do traficante TH em confronto com a polícia na última terça-feira (13), os membros da organização se reuniram para escolher o novo líder do tráfico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O processo, apelidado de “conclave da boca”, culminou na eleição do traficante Pescador, do Complexo da Maré, como sucessor de TH.