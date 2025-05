Com aviões da Embraer, FAB intercepta aeronave com 200kg de skunk

Em resposta à situação, foi acionado um helicóptero de resgate H-60 Black Hawk da FAB, operado pelo Sétimo Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (7º/8º GAV) – Esquadrão Harpia, com a missão de transportar os agentes da Polícia Federal responsáveis pelas medidas de controle no solo.

A apreensão dos entorpecentes encontrados no interior da aeronave (200kg de skunk) ficou sob responsabilidade da Polícia Federal, que conduzirá as investigações para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do voo irregular.

A FAB informou que o PPIF (Programa de Proteção Integrada de Fronteiras) é uma “política pública que visa fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão a delitos transfronteiriços, integrando esforços de diversos órgãos para fortalecer a segurança nas áreas de fronteira”.