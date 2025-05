Em surto, jovem esfaqueia o pai e agride a mãe após fugir de UPA

Um jovem de 24 anos, em surto psicótico, foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio e agressão contra os próprios pais na tarde de quinta-feira (15), em Taubaté. O caso foi registrado na rua dos Trovadores, no bairro Santa Cruz, próximo à UPA Santa Helena.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz sofre de esquizofrenia e realiza tratamento há anos no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do município. No dia anterior, 14 de maio, os pais haviam solicitado sua internação devido a um surto psicótico.