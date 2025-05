Filho agride mãe de 56 anos e é linchado por populares no Vale

Um homem de 31 anos agrediu a própria mãe de 56 anos e depois foi linchado por populares na rua, no Vale do Paraíba. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (15), em Cachoeira Paulista. O filho foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe possuía uma medida protetiva de afastamento contra o filho expedida em 19 de dezembro de 2024, mas fazia dois meses que ela havia permitido que ele retornasse para casa.