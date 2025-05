VÍDEO: PF e FAB interceptam avião com 200 kg de maconha

A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira interceptaram, nesta quinta-feira (15), um avião carregado com aproximadamente 200 kg de skunk (uma variedade de maconha) na zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará.

A aeronave de pequeno porte foi monitorada após entrar no espaço aéreo brasileiro e, ao ser abordada, a tripulação realizou um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local.

