Esfaqueou amante da esposa e acabou preso

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as autoridades, o agressor descobriu que a esposa mantinha um relacionamento extraconjugal e passou a perseguir o jovem envolvido, de 27 anos.

No dia do ataque, ele teria aguardado a chegada da vítima em uma residência, cortado a energia elétrica do imóvel e surpreendido o rapaz com golpes de faca.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, ferida, corre pelas ruas em busca de ajuda. Ele foi socorrido e permanece internado em um hospital da região.