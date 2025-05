VÍDEO: Idoso de 98 anos escapa de ataque de cobra por pouco

Um vídeo que está circulando pelo mundo mostra o momento de pavor vivido por um idoso de 98 anos ao ser atacado por uma cobra na varanda de sua casa na Índia. As imagens, capturadas por câmeras de segurança no dia 29 de abril, registram o instante em que o nonagenário, prestes a se sentar em um banco, percebe a presença da serpente e tenta se defender com sua bengala.

A cena se torna ainda mais tensa quando o animal parte para o ataque, fazendo com que o homem caia de costas no chão. Enquanto a cobra insiste em avançar, o idoso, visivelmente assustado, tenta se proteger usando a bengala como barreira. O desfecho surpreendente veio com a intervenção heroica de dois cachorros da residência, que aparecem no vídeo e conseguem afugentar o réptil, salvando seu dono de um possível ataque fatal.