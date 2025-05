VÍDEO: Caixão cai de carro funerário e corpo fica exposto na rua 

Um fato inusitado chocou moradores do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, nesta semana. Um caixão com o corpo de um idoso, que morreu por causas naturais, caiu de um carro funerário em movimento, deixando o falecido parcialmente exposto na rua.

Segundo relatos, a porta traseira do veículo da funerária Santíssima Trindade se abriu durante o trajeto, fazendo com que o caixão despencasse na via. Testemunhas imediatamente ajudaram a recolocar a urna no carro.