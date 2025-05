Após sumiço, homem é achado morto e preso em motocicleta no rio

O corpo de Cleber Damasceno da Cruz, de 42 anos, foi encontrado nesta semana submerso no rio Curuatinga, na zona rural de Placas, no sudoeste do Pará. Conhecido como “Lango”, ele havia desaparecido um dia antes, quando voltava para casa.

A vítima foi localizada por moradores da região, presa à sua motocicleta no travessão do Panorama, uma área de difícil acesso. A localização remota dificultou os trabalhos de resgate.