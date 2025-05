VÍDEO: Elefanta se recusa a deixar filhote morto em atropelamento

Uma cena emocionante chamou a atenção nas redes sociais nesta semana. Uma elefante passou cerca de cinco horas tentando salvar seu filhote, que morreu após ser atropelado por um caminhão no último domingo (11), na reserva florestal Belum-Temmengor, na Malásia.

Nas imagens que circularam na internet, é possível ver a mãe elefante se apoiando contra o veículo branco, que teve a parte frontal esquerda danificada. O filhote, de aproximadamente cinco anos, ficou preso embaixo do caminhão.