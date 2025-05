VÍDEO: Influencer faz festa de aniversário para bebê reborn

Uma influenciadora de Curitiba (PR), Bel Rodrigues, chamou atenção nas redes sociais ao realizar uma festa de aniversário para sua boneca reborn, Martina, que "completou três anos".

As bonecas reborn são feitas artesanalmente para se assemelharem a bebês reais, e algumas pessoas desenvolvem vínculos emocionais intensos com elas.

