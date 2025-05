'Dias de vida': mulher descobre 12 caroços no cérebro

A primeira batalha contra a doença começou em 2016, quando Charlie notou uma pinta incomum na perna. Após exames, foi diagnosticada com melanoma, tipo grave de câncer de pele. A lesão foi removida no mesmo ano e, desde então, ela seguia com acompanhamento médico.

Quase dez anos depois, Charlie voltou a perceber um caroço na perna. Ao procurar atendimento, foi informada de que se tratava apenas de um lipoma, uma formação benigna de gordura sob a pele.

No entanto, em 2024, veio a notícia mais dura: o câncer havia retornado de forma agressiva, atingindo pulmões, quadril e cérebro. Dois tumores cerebrais foram identificados inicialmente, e mesmo após iniciar tratamento com quimioterapia e radioterapia, novos exames revelaram 12 tumores no cérebro e dois no estômago.

Segundo relato da mãe, Belinda Ainsworth, ao jornal The Sun, Charlie chegou a ficar hospitalizada por 12 dias. Durante o período, perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. “Um dos tumores se tornou agressivo, provocando inchaço no cérebro”, contou.