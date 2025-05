Amor eterno! Casal morre no mesmo dia após 74 anos de união

Uma história marcada por amor e companheirismo chegou ao fim de forma comovente em Votuporanga, no interior de São Paulo.

Odileta Pansani de Haro, de 92 anos, e Paschoal de Haro, de 94, faleceram no dia 17 de abril, no mesmo quarto da casa onde viveram juntos por décadas.