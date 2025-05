Motorista é assassinado e bandidos enviam vídeo a amigos

Um crime brutal chocou moradores de Eunápolis, no sul da Bahia. O motorista de aplicativo e segurança de eventos Weverton Antônio dos Santos, de 29 anos, foi sequestrado, torturado e executado por membros de uma facção criminosa. O caso é investigado como mais uma ação do chamado “tribunal do crime”.

Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos filmaram a decapitação e o esquartejamento da vítima. Utilizando o próprio celular de Weverton, eles enviaram os vídeos para contatos da agenda do aparelho.