'Era um vício': marido diz que Gisele devia R$ 15 mil em apostas

Segundo ele, esse seria o motivo do desaparecimento da mulher, que foi localizada posteriormente pela polícia em Itumbiara, no sul de Goiás.

Após ser encontrada, Gisele não retornou para casa e o casal segue sem manter contato desde então. “Ela contou ao pai que as transações altas, em torno de R$ 3 mil por semana, eram relacionadas aos jogos. Sempre pegava dinheiro emprestado. Deve para mim, para o pai dela, para a prima, para o irmão. É um vício”, disse Luan.

De acordo com o relato do marido, o problema com as apostas já vinha impactando a vida financeira da família há algum tempo, com pedidos frequentes de empréstimos a parentes e amigos.

A Polícia Civil acompanha o caso, mas, até o momento, Gisele não registrou boletim de ocorrência e não se manifestou publicamente sobre a situação.